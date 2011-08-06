Ивано-Франковский горсовет принял обращение о Бандере и Шухевиче

Депутаты Ивано-Франковского городского совета обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и Генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ с требованием остановить судебный произвол в государстве.

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковском городском совете, об этом говорится в принятом сегодня на внеочередной сессии Ивано-Франковского городского совета, которая состоялась по инициативе фракции ВО «Свобода», обращении «относительно противоправного решения Высшего административного суда Украины о лишении званий «Герой Украины» Степана Бандеры и Романа Шухевича».

«Мы, депутаты Ивано-Франковского городского совета, возмущены решением Высшего административного суда, который оставил в силе решения Донецкого окружного административного и Донецкого апелляционного административного судов о признании незаконными указов Президента Украины В.ЮЩЕНКО о присвоении Степану Бандере и Роману Шухевичу звания «Герой Украины», - говорится в документе.

По мнению депутатов, «принимая это политически позорное и юридически никчемное решение, судьи, очевидно, руководствовались не правовыми аргументами, а указаниями высших руководителей государства, что является лишним свидетельством узурпации всех ветвей власти, которую последовательно проводит правящий режим». Авторы обращения не исключают, что «следующими решениями этих судов будет лишение званий «Герой Украины» Алексея Береста, Василя Стуса и пожарных, ликвидировавших аварию на Чернобыльской АЭС».

«Считаем решение Высшего административного суда Украины умышленно спланированным мероприятием накануне 20-й годовщины независимости Украины – праздника, который власть во главе с В.ЯНУКОВИЧЕМ откровенно игнорирует, - отмечают депутаты. - Именно поэтому она синхронно приняла решение об отказе на достойном уровне отмечать День Независимости и, в то же время, через «ручной» суд, прожала решение о лишении звания «Герой Украины» Романа Шухевича и Степана Бандеры».

Ивано-Франковский горсовет считает. что «таким поведением власть лишь подтвердила, что она является всего лишь московской оккупационной администрацией, потому что только оккупанты борются с национальными героями и презирают независимость».

«Выражая позицию общины города, мы, депутаты Ивано-Франковского городского совета, обращаемся к Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ и Генеральному прокурору Украины В.ПШОНКЕ с требованием остановить судебный произвол в государстве, оставить попытки совершать противозаконные действия и манипулировать ценностями героического прошлого нашей страны и достойно отметить 20-ю годовщину независимости Украины, - отмечают депутаты горсовета. - Убеждены, что откровенная украинофобская политика, результатом которой становятся подобные судебные решения, вызывает массовое сопротивление украинцев, для которых национальные герои останутся героями вопреки каким-либо решениям власти и судебным приговорам».