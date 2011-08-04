Герман объяснила, что обещанного Януковичем нужно ждать четыре года

Предвыборные обещания президента Виктора Януковича следует проверять на выполнение в конце каденции.

Об этом советник президента Анна Герман заявила в эфире 5 канала.

"Судить надо президента в конце, по крайней мере, первой каденции. То, что он обещал, он выполняет. Он обещал, что будет проводить реформы. Он их начал. Он решился", - отметила она.

"Президент начал выполнять свои предвыборные обещания. А всего за год… Я не знаю ни одного президента в мире, который бы за год выполнил свою президентскую программу. Поэтому давайте считать тех цыплят по осени", - уточнила советник президента.

"По крайней мере, через 4 года. После завершения первой каденции", - добавила Герман.

Как известно, правозащитник Дмитрий Ильченко обратился в суд в июне, обвинив Януковича в том, что вопреки его обещаниям сих пор не введены налоговые каникулы для малого бизнеса сроком на пять лет, не произошло снижения НДС до 17% и не осуществлен переход на контрактную службу в армии.

В среду стало известно, что Высший админсуд отказался признать противоправной бездеятельность Януковича в связи с невыполнением им обещаний, данных накануне выборов президента.

Украинская правда