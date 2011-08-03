Тимошенко обвинят в причастности к убийствам Гетьмана и Щербаня?

Всеукраинское объединение "Батьківщина" обвиняет власть в подготовке новых провокации против партийного лидера Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии "Батьківщина".

"По информации, поступившей от честных работников СБУ и ГПУ, которым надоело обслуживать незаконные политические заказы власти, перед первым заместителем генпрокурора КУЗЬМИНЫМ со ссылкой на главу государства поставлена поражающая цинизмом задача - обвинить Юлию ТИМОШЕНКО якобы в причастности к заказным убийствам и террористической деятельности, в частности, к убийству Вадима Гетьмана и Евгения Щербаня", - сообщили в пресс-службе.

В партии считают, что власть прибегает к таким мерам из-за того, что "газовое" дело Ю.ТИМОШЕНКО разваливается на глазах. "Даже те свидетели, которых тщательно отбирали в Администрации Президента, ГПУ и СБУ, в действительности дают показания против обвинения. Вопреки планам и ожиданиям политических заказчиков, невиновность Ю.ТИМОШЕНКО и абсолютная беспочвенность возбужденного против нее уголовного дела стали очевидными как в Украине, так и за ее пределами. Так называемое «газовое дело» разрушается так же быстро, как и предыдущие - о выплате пенсий и о закупке машин для сельской медицины и тому подобное", - говорится в сообщении.

В то же время в "Батьківщині" убеждены, что "любые грязные провокации против Юлии ТИМОШЕНКО развалятся, потому что на ее стороне правда, потому что ей верят и поддерживают миллионы украинцев, потому что она преданно и честно служила и продолжает служить Украине".