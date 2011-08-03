Тимошенко поблагодарила интеллигенцию за поддержку

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО выразила благодарность "каждому, кто поставил свою подпись под обращением против политических преследований".

"Этот документ - проявление гражданской ответственности и мудрости. Вы выступили в защиту не меня лично, не Юрия ЛУЦЕНКО или других новейших политзаключенных. Вы выразили решительный протест против измены национальных интересов, уничтожения основ демократии и свободы слова, торговли суверенитетом страны; подняли свой голос против попирания конституционных прав и свобод человека и гражданина", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, сообщается на ее сайте.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, "цвет украинской нации в очередной раз четко заявил власти, что человеческая совесть не продается, что наш народ нельзя запугать или вынудить терпеть несправедливость".

Ю.ТИМОШЕНКО гордится тем, что Украина "имеет таких мудрых, сильных и преданных сыновей". Их поддержка дает лидеру партии "Батькивщина" силы и воодушевление.

Как сообщалось, на прошлой неделе ведущие представители украинской интеллигенции выразили солидарность с Ю.ТИМОШЕНКО и другими оппозиционерами, которые "подвергаются политико-уголовному преследованию", и обратились к власти с требованием "закрыть дела против Юлии ТИМОШЕНКО, освободить Юрия ЛУЦЕНКО и других политзаключенных".

Гуманитарии призывают общество «не быть безразличным и взглянуть на процесс не сквозь призму суда над ТИМОШЕНКО, а как на печальную украинскую перспективу, которая касается и тех 12 миллионов людей, которые проголосовали за нее во втором туре, и тех, кто голосовал за другого кандидата».

"Это не суд. И даже не судилище. Это – фарс, в последнем акте которого должны заключить в тюрьму Юлию ТИМОШЕНКО – и не как человека, а как оппозицию, как в настоящее время мощнейшую фигуру, противостоящую режиму и его планам", - говорится в обращении интеллигенции.

Ведущие писатели, поэты, научные работники, дипломаты, музыканты и общественные деятели убеждены, что «расправа над Ю.ТИМОШЕНКО откроет путь к сотням тысяч других таких расправ, в частности, над всеми политически неугодными режиму, над пенсионерами и малым бизнесом, над активной молодежью, над всеми, кто против сползания страны к состоянию феодально-криминальной олигархии и против уничтожения украинской национальной идентичности".

Обращение поддержали: Юрий АНДРУХОВИЧ, Владимир БАЗИЛЕВСКИЙ, Нина БИЧУЯ, Богдан ГОРЫНЬ, Сергей ГРАБОВСКИЙ, Лариса ДЕНИСЕНКО, Анатолий ДИМАРОВ, Иван ДЗЮБА, Сергей ЖАДАН, Ирэна КАРПА, Николай КНЯЖИЦКИЙ, Игорь ЛОСЕВ, Левко ЛУКЬЯНЕНКО, Юрий МУШКЕТИК, Ирэн РОЗДОБУДЬКО, Дмитро ПАВЛЫЧКО, Мирослав ПОПОВИЧ, Михаил РАТУШНЫЙ, Николай РЯБЧУК, Владимир СЕРГИЙЧУК, Михаил СЛАБОШПИЦКИЙ, Валерий ШЕВЧУК, Василий ШКЛЯР, Юрий ЩЕРБАК, Олег ЧОРНОГУЗ.