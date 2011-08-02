Клих: РФ скрывает некоторые материалы расследования Смоленской катастрофы

Российская власть скрывает материалы расследования Смоленской катастрофы, которые могут свидетельствовать о совместной ответственности россиян за катастрофу, в результате которой погибли 96 человек, в том числе Президент Польши Лех Качинский.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Эдмунт КЛИХ, представлявший Польшу в Межгосударственном авиационном комитете России (МАК), который расследовала причины Смоленской катастрофы, произошедшей 10 апреля 2010 года.

Он отметил, что факт сокрытия материалов следствия подтверждает ряд событий, которые произошли после катастрофы. Среди них Э.КЛИХ назвал заявление россиян о повреждении пленки, которая фиксировала момент посадки польского правительственного Ту-154.

“Я убежден, что пленка существовала”, - заявил Э.КЛИХ, которого цитирует TVN24.

Он также отметил, что россияне 15 апреля 2010 года не допустили поляков к контрольному облету Смоленского аэродрома, в результате которого стало бы понятно, насколько исправно работало его радиолокационное оборудование.

Кроме того, по словам Э.КЛИХА, российская власть также не предоставила полякам записей с экранов диспетчеров Смоленского аэродрома.

“Мы были в контрольной башне, и там были другие показания, чем россияне представили в отчете”, - добавил он.

Э.КЛИХ отметил, что россияне даже не предоставили поврежденную пленку, которая фиксировала посадку самолета Ту-154, о чем польская власть просила еще в мае и в июле 2010 года.

Как сообщал УНИАН, 29 июля польская правительственная комиссия после почти 14 месяцев расследования причин Смоленской авиакатастрофы представила свой окончательный отчет.

Польские эксперты заявили, что польскими пилотами и российскими диспетчерами были допущены ряд существенных ошибок.

Согласно заключению польских экспертов, главной причиной катастрофы Ту-154 стали ошибки пилотов, которые в последней фазе полета воспользовались радиовысотомером, а не барометрическим высотомером, и пытались уйти на “второй круг” в автоматическом режиме, что было невозможным на Смоленском аэродром из-за отсутствия там радиомаяковой системы инструментального захода на посадку (ILS).

Польская комиссия также пришла к заключению, что диспетчеры аэродрома дезинформировали пилотов о правильности курса и приказали прекратить снижение самолета слишком поздно.

Межгосударственный авиационный комитет России в январе этого года возложил всю вину за катастрофу польского правительственного самолета на пилотов, которые якобы под давлением высокопоставленных должностных лиц на борту пытались посадить самолет “любой ценой”.

Польская комиссия не нашла подтверждения давления на пилотов, чтобы они сажали самолет, несмотря на сильный туман.