В БЮТ уверяют, что сила Тимошенко не в косе

Благодаря судебному процессу Юлия Тимошенко получила образ жертвы и главного оппонента режима.

Такое мнение озвучил депутат от БЮТ Андрей Шевченко в эфире 5 канала, комментируя посещение Печерского райсуда прокурором Лилией Фроловой с прической "а-ля Тимошенко".

"Тот, кто следит за процессом, он видит, что очень разные люди пытаются во многом перехватить стиль и методы, и лично Юлии Тимошенко и оппозиции", - заявил он.

Депутат отметил, что в последние дни появись Twitter судьи Родиона Киреева.

"Ответ на Twitter Юлии Тимошенко. Это скорее шуточный Twitter, видимо ведется от его имени, но это показатель", - считает Шевченко.

"Если кто думает, что сила Тимошенко в косе, или только в ее стиле, я думаю, что это полная недооценка действительности того стержня, который есть в ней и в команде", - заявил БЮТовец.

"Весь этот суд задумывался, чтобы выставить ее преступницей, но я думаю, что она сейчас четко получила образ жертвы и главного оппонента этого режима", - добавил он.

"Кто-то хотел закрыть этот процесс. Но мы видим, что изо дня в день это главная тема информационного пространства. Я думаю, что планы властей в этом смысле почти во всем разрушены, кроме одного - удалось отвлечь внимание от очень серьезных вещей, таких как повышение тарифов, пенсионная реформа с будущими последствиями и т.д. ", - заявил депутат.

Украинская правда