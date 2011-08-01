У Винского есть предчувствие, что Азаров тоже может стать подсудимым

Бывший министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ заявляет, что не считает оптимальными действия экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО при подписании газовых соглашений в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ВИНСКИЙ заявил сегодня во время допроса в качестве свидетеля на судебном заседании по рассмотрению уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений 2009 года.

«У меня было ощущение, что мы еще могли повоевать», - сказал И.ВИНСКИЙ.

В то же время экс-министр не исключил, что такие процессы над премьер-министрами будут происходить в Украине из-за отсутствия реформирования НАК «Нафтогаз Украины». «Я думаю, через определенный период времени мы в этом зале можем слушать другого премьер-министра. До тех пор, пока не будет реформирована НАК «Нафтогаз», пока не будет отделена добыча, транзит и распределительные системы, мы будем постоянно наталкиваться на эту проблематику», - считает он.

И.ВИНСКИЙ добавил, что правительство не должно вообще вмешиваться в дела акционерной компании. «Но, к сожалению, газ – у нас политическая тема, и, к сожалению, политическая тема требует политических решений», - пояснил он.

Вместе с тем экс-министр транспорта и связи отметил, что для подписания газовых соглашений не нужны директивы Кабинета министров. Однако прокуроры после этого ответа обратили внимание суда на расхождение с соответствующими показаниями, которые давал И.ВИНСКИЙ во время досудебного следствия. Они попросили судью Родиона КИРЕЕВА зачитать соответствующий фрагмент допроса в Генеральной прокуратуре, в котором И.ВИНСКИЙ отмечал, что на заседании правительства 19 января 2009 года должны были обсуждаться директивы Кабинета министров.

Экс-министр транспорта и связи подтвердил свои показания, но отметил, что сначала на заседании правительства говорили о директивах Кабинета министров, а затем председательствующий тогда первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ объяснил, что директивы правительства не обязательны.

Допрос И.ВИНСКОГО длился с 16.50 до 17.30.