Ехануров отказывается отвечать на вопросы Тимошенко

Печерский районный суд Киева, который рассматривает дело относительно газовых контактов с Россией, уже более трех часов допрашивает бывшего министра обороны Украины Юрия ЕХАНУРОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, длительное время экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО задает Ю.ЕХАНУРОВУ вопросы о деятельности компании «РосУкрЭнерго».

В частности, Ю.ТИМОШЕНКО пытается выяснить, почему «РосУкрЭнерго» была введена на газовый рынок Украины, когда правительство возглавляло Ю.ЕХАНУРОВ, почему, состоя в должности премьер-министра, он не обеспечил определения цены на газ на 2007 год при подписании соглашения на 2006 год, хотя ставка на транзит газа была зафиксирована на 5 лет.

В свою очередь, Ю.ЕХАНУРОВ заметил, что все вопросы Ю.ТИМОШЕНКО задает для того, чтобы они были освещены в средствах массовой информации.

«Все вопросы делаются для СМИ. Я не буду по пять раз отвечать на эти вопросы», - заявил Ю.ЕХАНУРОВ.