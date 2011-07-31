Выборы председателя СПУ не состоялись

Выборы председателя Социалистической партии Украины, которые намечались во время сегодняшнего XVII съезда СПУ в Киеве, не состоялись

Как передает корреспондент УНИАН, на данное время завершается оформление протоколов голосования.

Лидер СПУ Василий ЦУШКО сообщил, что выборы не состоялись, поскольку ни один из кандидатов, в соответствии с Уставом партии, не набрал 50 процентов плюс один голос.

На вопрос журналистов, мол, а как теперь быть, В.ЦУШКО ответил: «Ну что же, я остаюсь председателем партии», - и улыбнулся.

Как сообщал УНИАН, съезд СПУ проходит в закрытом режиме без допуска журналистов. На нем планировалось избрать нового председателя партии, поскольку нынешний лидер - председатель Антимонопольного комитета В.ЦУШКО заявил о намерении уйти в отставку.

Главным претендентами на эту должность являются почетный председатель партии Александр МОРОЗ и первый секретарь Политсовета партии Николай РУДЬКОВСКИЙ.