Луценко рассказал об откровенном разговоре с Кузьминым

Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО считает, что по его делу суд должен допросить генерального прокурора Виктора ПШОНКУ и его заместителя Рената КУЗЬМИНА.

Об этом он сказал в интервью «Газеті по-українськи».

Так, комментируя свое заявление, что Р.КУЗЬМИН говорил ему о существовании "заказа на ЛУЦЕНКО", экс-министр объяснил, что 4 ноября 2010 года, в день назначения нового генерального прокурора, Р.КУЗЬМИН был обижен на то, что не его назначили на эту должность, и поэтому, по мнению Ю.ЛУЦЕНКО, был откровенен: «В тот день как раз назначили нового генпрокурора и КУЗЬМИН, как претендент на эту папаху, от обиды был откровенным. Мне было сказано, что мое дело не стоит выеденного яйца, но заказ - с самого верху. Генпрокурор, ссылаясь на "Государственное решение", требует от следствия быстрых результатов. Конкретная фамилия не называлась, хотя ясно, что давить на генпрокурора может только Президент».

Именно поэтому Ю.ЛУЦЕНКО считает необходимым допросить в суде в качестве свидетелей и генпрокурора, и его первого заместителя.

Отвечая на вопрос, за что ему мстят, он отметил, что суд над Юлией ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО - это суд над лидерами двух парламентских фракций, которые на последних досрочных выборах привели в Верховную Раду большинство и отстранили от власти Партию регионов и тогдашнего премьера Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Секрет этой власти выдал дедушка АЗАРОВ: "Страх - сильное чувство". Содержание ЛУЦЕНКО в тюрьме было нужно ЯНУКОВИЧУ как публичная месть Майдану и как средство установления атмосферы страха в обществе. Я не страдаю самовлюбленностью, но смею утверждать, что если бы я имел возможность передвигаться по стране, оппозиция уже сегодня имела бы вдвое большую поддержку, чем нынешний правящий советский секонд-хенд», - подчеркнул экс-министр.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО считает, что есть причины для мести ему личностного характера. «Помните, ЯНУКОВИЧ восхвалялся, что выиграет выборы с отрывом в 15 процентов. В реальности вышло только 3 процента. Причина - недопущение системой МВД традиционных фальсификаций Партии регионов», - отметил он.