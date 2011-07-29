Сегодня в суде будут допрашивать Диденко и Дубину

Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение по существу дела, возбужденного в отношении экс-премьер-министра Юлии ТМОШЕНКО по обвинению в превышении служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, в зале суда присутствует Ю.ТИМОШЕНКО, однако без защитников, поскольку на двух предыдущих заседаниях судья Печерского райсуда Родион КИРЕЕВ отказывал ей в привлечении тех адвокатов, которых она предлагала.

Также в суде присутствуют представители двух посольств – Нидерландов и Испании.

Сегодня должен продолжиться допрос свидетелей по этому делу, в частности, должен быть допрошен бывший первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО.

Вчера было допрошено семь свидетелей, хотя утром планировалось, что их будет четверо.

Кроме того, планируется, что сегодня должен быть допрошен экс-председатель НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА.