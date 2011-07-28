Свидетель назвал Тимошенко Натальей Михайловной

Допрос заместителя директора Департамента нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Минэнерго Константина БОРОДИНА, вызванного со стороны государственного обвинения, в Печерском райсуде по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО длился почти полтора часа.

Как передает корреспондент УНИАН, после допроса председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ в соответствии с требованием Уголовно-процессуального кодекса запретил К.БОРОДИНУ общаться с другими свидетелями по этому делу.

Во время дачи показаний К.БОРОДИН сообщил, что непосредственно принимал участие в работе межведомственной комиссии по анализу финансово-хозяйственной деятельности НАК «Нафтогаз Украины», которая по результатам своей деятельности предоставила следствию комиссионную справку проверки отдельных вопросов деятельности НАК «Нафтогаз Украины».

К.БОРОДИН подтвердил свою подпись под этой комиссионной справкой, однако смог вспомнить лишь об одном заседании комиссии, которое проходило в помещении Контрольно-ревизионного управления и длилось более двух часов.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что считает невозможным проведение анализа деятельности такой компании, как «Нафтогаз Украина», за три года.

«В 2009 году цена на газ для Украины повысилась на 29,8%. Такой рост цены повлек дополнительные расходы НАК «Нафтогаз Украины» на закупку топливного газа, которые составили 194,6 млн. долларов. Эти чрезмерные расходы могли быть значительно выше, если бы не падение конъюнктуры на мировых рынках», - сказал К.БОРОДИН.

На уточняющий вопрос Ю.ТИМОШЕНКО К.БОРОДИН ответил, что именно чрезмерные расходы НАК «Нафтогаз Украины» и являются убытками этой компании. Хотя он не смог объяснить технологию, по которой обсчитывались эти чрезмерные расходы.

Государственное обвинение также задавало свои вопросы свидетелю, один из которых касался его образования. «Я филолог по образованию», - отметил К.БОРОДИН.

Этот ответ вызвал со стороны Ю.ТИМОШЕНКО критическое замечание, и после того, как он подтвердил, что в свое время работал пресс-секретарем министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО, она заявила: «Я считаю, что человек, который имеет филологическое образование, который работал пресс-секретарем господина БОЙКО, который непосредственно имел отношение к «РосУкрЭнерго», не может делать экономические экспертизы, потому что у него нет ни компетенции, ни независимости».

Задавая свои вопросы свидетелю, экс-премьер однажды перепутала его имя, назвав его Андреем Владимировичем. В ответ на такое обращение К.БОРОДИН назвал ее Натальей Михайловной, после чего Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к нему – Дмитрий Васильевич.

*** К.БОРОДИН руководил пресс-центром НАК "Нафтогаз Украины", в частности, в 2004 году. После Помаранчевой революции был руководителем Центра энергетических исследований. В 2007 году - также руководитель пресс-центра НАК, а затем - пресс-секретарь Министерства топлива и энергетики с середины 2007 года (министром был Ю.БОЙКО, главой правительства – Виктор ЯНУКОВИЧ). После того, как в 2008 году правительство возглавила Ю.ТИМОШЕНКО, К.БОРОДИН снова руководил Центром энергетических исследований. После президентских выборов 2010 года вернулся в Минэнерго.