Киреев удалил нардепа из зала за слова «Слушаю, Ваша нечесть»

Судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ принял решение об удалении народного депутата Андрея ПАВЛОВСКОГО из зала суда до конца рассмотрения дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, во время допроса свидетеля Константина БОРОДИНА прокуроры стали задавать вопросы, которые вызвали возмущение народных депутатов. В адресу прокуроров прозвучали нецензурные слова. Судья Р.КИРЕЕВ попросил правоохранителей установить человека, который себе это позволяет.

Работник милиции указал на А.ПАВЛОВСКОГО, но вместе с ним поднялись все народные депутаты от "БЮТ-Батьківщини", которые присутствовали в зале.

А.ПАВЛОВСКИЙ обратился к Р.КИРЕЕВУ со словами: «Слушаю, Ваша нечесть». Это возмутило судью, и он принял решение об удалении А.ПАВЛОВСКОГО из зала до конца рассмотрения дела. «Вы в непристойной и грубой форме высказались в адрес суда», - сказал Р.КИРЕЕВ, добавив, что сначала он хотел лишь сделать А.ПАВЛОВСКОМУ замечание.

А.ПАВЛОВСКИЙ начал выходить из зала, но остановился на полпути. Это произошло потому, что заместитель лидера фракции "БЮТ-Батьківщина" Андрей КОЖЕМЯКИН требовал от судьи объяснить, почему данный инцидент снимают на видеокамеру неизвестные лица, хотя видеосъемка запрещена.

На это Р.КИРЕЕВ отметил, что согласно ранее принятому постановлению разрешена видеосъемка работниками правоохранительных органов, которые должны фиксировать подобные правонарушения. А.КОЖЕМЯКИН стал требовать, чтобы человек, который вел видеосъемку, показал свое удостоверение. Однако мужчина с видеокамерой не реагировал на это.

Тогда Р.КИРЕЕВ обратился с просьбой к А.КОЖЕМЯКИНУ, ссылаясь на его честь офицера, чтобы тот все же не препятствовал выходу А.ПАВЛОВСКОГО из зала. По словам Р.КИРЕЕВА, он заметил, как А.КОЖЕМЯКИН сказал, чтобы А.ПАВЛОВСКИЙ не выходил. «Не предпринимайте действий, которые свидетельствовали бы, что Вы создаете напряжение в заседании», - сказал Р.КИРЕЕВ.

После этого А.ПАВЛОВСКИЙ стал требовать, чтобы судья объявил перерыв. «Объявите перерыв, и выбросьте меня из зала, как Вы это любите», - сказал А.ПАВЛОВСКИЙ, но впоследствии вышел из зала добровольно.