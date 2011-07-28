Киреев говорит, что Тимошенко пытается давать показания вместо свидетелей

Судья Печерского районного суда г. Киева Родион КИРЕЕВ считает, что экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО во время своих вопросов к следствию пытается навязать свидетелю – экс-заместителю председателя департамента сотрудничества с Россией НАК «Нафтогаз Украины» Андрею ИВАНОВУ – свои ответы.

Как передает корреспондент УНИАН, Р.КИРЕЕВ несколько раз делал замечание Ю.ТИМОШЕНКО по этому поводу во время допроса А.ИВАНОВА.

«Подсудимая, вы приводите утверждение и тем самым требуете от свидетеля именно этого ответа. Четко формулируйте вопрос, а не ответ», - сказал судья Р.КИРЕЕВ, реагируя на многократные протесты по этому поводу представителей государственного обвинения.

Во время своих вопросов к свидетелю Ю.ТИМОШЕНКО пыталась выяснить, в каком году – 2009-м или 2010-с – была более выгодная для Украины цена за природный газ. Свидетель путался в своих показаниях и в конце концов ответил: «Учитывая то, что цена формируется по формуле, нельзя определить, выгодная она или нет». А.ИВАНОВ также вынужден был признать, что соглашение, заключенное между «РосУкрЭнерго», НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом» от 4 января 2004 года фактически отменило привязку формирования цены на газ со ставкой на транзит.

Когда Ю.ТИМОШЕНКО попросила свидетеля ответить на вопрос о деятельности «РосУкрЭнерго», представитель государственного обвинения в который раз заявил протест, поскольку, по его мнению, подсудимая неправильно задает вопрос.

После этого экс-премьер заявила: «На слово «РосУкрЭнерго» прокуроры дружно встают. Первая сигнальная система – свет-слюна».