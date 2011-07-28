Тимошенко удивила прокуроров

В заседании Печерского райсуда Киева объявлен перерыв до 11.15 для принятия решения по ходатайству экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно отвода прокурора Александра МИКИТЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, во время рассмотрения этого вопроса Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что действия А.МИКИТЕНКО свидетельствуют о его предубежденности и необъективности.

«Он переходит все границы Конституции Украины. Прокурор МИКИТЕНКО дает директивы суду нарушать Конституцию Украины и делать все, чтобы законы в этом помещении не действовали», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что прокурор продолжает фальсифицировать дело. «Это не прокуроры, а карательная группа, которую наняли расправляться с оппозицией», - сказала она

Экс-премьеры добавила, что ее ходатайство связано с тем, что прокурор А.МИКИТЕНКО должен отказаться от каких-либо обвинений в ее адрес, поскольку в ее действиях нет состава преступления.

Кроме того, по убеждению Ю.ТИМОШЕНКО, А.МИКИТЕНКО неправомерно внес на рассмотрение суда вопрос об изменении ей меры пресечения с подписки о невыезде на арест.

«Господин МИКИТЕНКО препятствует установлению истины в процессе… Меня удивляет, что приобщаются к делу мои записи в Twitter, а не приобщаются документы, которые вчера во время заседания были обнародованы экс-министром ПРОДАНОМ», - сказала она.

В свою очередь, прокурор А.МИКИТЕНКО отметил, что все его действия полностью отвечают законодательству. «Действия прокурора по изменению меры пресечения регулируются нормами закона», - сказал он.

Кроме того, А.МИКИТЕНКО отметил, что в его действиях нет какой-либо предубежденности или необъективности. «Все обвинения, выдвинутые в адрес ТИМОШЕНКО, отвечают требованиям закона», - сказал А.МИКИТЕНКО.

Сторона обвинения выразила удивление, что Ю.ТИМОШЕНКО заявила отвод только одному прокурору А.МИКИТЕНКО, поскольку их на заседании суда - четверо.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, чтобы прокуратура не беспокоилась, поскольку и до других «дойдет дело».