У Ющенко обвиняют Омельченко в «информационном киллерстве»

Заявления экс-мэра Киева Александра ОМЕЛЬЧЕНКО о том, что бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО якобы отдал своему брату Петру ЮЩЕНКО "Украинский дом" в аренду на 49 лет, не соответствуют действительности и будут обжалованы в суде.

Об этом в комментарии УНИАН заявила пресс-секретарь третьего Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, неправдивые обвинения А.ОМЕЛЬЧЕНКО являются очередной попыткой «информационного киллерства против В.ЮЩЕНКО».

Очевидно, отметила она, исполнители «этой диверсии» таким способом пытаются не допустить возобновления доверия граждан к В.ЮЩЕНКО и партии «Наша Украина» незадолго до новых парламентских выборов.

Комментируя высказывание А.ОМЕЛЬЧЕНКО о том, что при содействии В.ЮЩЕНКО «Украинский дом», Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" и «Арсенал» были переданы в долгосрочную аренду П.ЮЩЕНКО, а также о том, что именно В.ЮЩЕНКО лично дал разрешение на постройку скандального дома на ул. Грушевского, 9А, И.ВАННИКОВА заявила, что передача в аренду «Украинского дома» и других упомянутых учреждений невозможна, поскольку это – государственные объекты, которые находятся в прямом подчинении Государственного управления делами Администрации Президента Украины.

Также И.ВАННИКОВА напомнила, что дом на Грушевского, 9А был построен во времена мэрства А.ОМЕЛЬЧЕНКО еще до того, как В.ЮЩЕНКО стал Президентом. «Именно из-за протестов киевлян против 22-этажной застройки в историческом центре столицы Президент ЮЩЕНКО поручил правоохранительным органам провести проверку законности этого строительства. Однако в то время Генпрокуратура выступила в защиту застройщика», - напомнила она.

Пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО выразила удивление тем фактом, что ряд украинских СМИ распространили упомянутые заявления А.ОМЕЛЬЧЕНКО, не обратившись за комментарием к противоположной стороне, что придало бы этой информации сбалансированность и объективность. «Журналисты не должны позволять использовать себя в информационных манипуляциях, которые не имеют ничего общего с действительностью», - отметила И.ВАННИКОВА.

Как известно, в интервью еженедельнику «Зеркало недели. Украина» А.ОМЕЛЬЧЕНКО заявил, что В.ЮЩЕНКО отдал своему брату П.ЮЩЕНКО в аренду на 49 лет здание "Украинского дома" на Европейской площади столицы.

"Музей Ленина ("Украинский дом") брат ЮЩЕНКО взял в аренду на 49 лет. Это просто немыслимо!", - возмутился А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

"ВДНХ сделали дочерним предприятием «Украинского дома» - земли Выставки тоже понравились Президенту. Об этом нужно говорить сегодня!" - заявил он.