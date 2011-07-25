Тимошенко прогнозирует, что Пшонка попросит ее дневник за 5 класс

Экс-премьер Украины Юлия ТИМОШЕНКО шутя прогнозирует, что Генеральная прокуратура может возбудить против социальной сети Twitter уголовное дело, а планшет iPad, с помощью которого она заходит в Интернет, посадят на подписку о невыезде.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО написала на своей странице в Twitter, комментируя сегодняшнее обращение прокуратуры о приобщении к материалам уголовного дела по газовым соглашениям с Россией 2009 года ее некорректные высказывания в адрес суда в Интернете.

«Сейчас, по-видимому, против Твиттера дело возбудят. А iPad посадят на подписку о невыезде. Чувствуют, что 140 символов - это сильнее, чем 140 грифоновцев», - написала Ю.ТИМОШЕНКО на своей странице.

В другой записи она добавляет: "Завтра попросят приобщить к делу мой дневник за 5-й класс и пару гербариев за 7-й. А вдруг там критика власти...".

Как сообщал УНИАН, сегодня прокуроры в Печерском суде заявили ходатайство о приобщении к материалам уголовного дела по газовым соглашениям с Россией 2009 года записи Ю.ТИМОШЕНКО в Twitter по отношению к событиям в суде, деятельности судьи Родиона КИРЕЕВА, деятельности прокуроров, деятельности власти, а также материалы и интервью сторонников Ю.ТИМОШЕНКО в электронных СМИ.