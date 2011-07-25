Янукович уволил Волгу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Василия ВОЛГУ от должности главы Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

В.ВОЛГА уволен в соответствии с пунктом 6 части первой статьи 30 Закона Украины «О государственной службе» за нарушение присяги государственного служащего.

Как сообщал УНИАН, В.ВОЛГА возглавлял Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг с марта 2010 года.

19 июля этого года он был задержан следователем Генеральной прокуратуры Украины совместно с сотрудниками СБУ.

21 июля и.о. генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН сообщил, что Генпрокуратурой возбуждено против В.ВОЛГИ уголовное дело по статье 368 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупных размерах должностным лицом по предварительному сговору с группой лиц).

20 июля Печерский райсуд Киева избрал В.ВОЛГЕ меру пресечения в виде содержания под стражей.