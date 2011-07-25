Адвокат Тимошенко спал три часа

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и ее защитники сегодня опять будут требовать от суда закрытия уголовного дела по газовым соглашениям 2009 года в связи с отсутствием доказательной базы ее вины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам перед заседанием Печерского райсуда Киева.

«Мы обязательно первой будем заявлять нашу позицию о срочном закрытии уголовного дела, по которому даже судья КИРЕЕВ не может сделать вывод, что является виной и что является якобы преступлением», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер подчеркнула, что в обвинительном заключении нет доказательств о совершении ею преступления.

«Я убеждена, что до многих людей в Украине и за ее пределами уже дошло содержание всех этих фальшивых обвинений и все это уже понимают. Только ЯНУКОВИЧ успокоиться не может, но я думаю, и до него, скорее всего, дойдет информация, что нужно это дело давать команду закрывать», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, Сергей ВЛАСЕНКО, отстраненный от участия в судебном разбирательстве дела Ю.ТИМОШЕНКО, сообщил, что соответствующее ходатайство о закрытии уголовного дела будет обосновываться на отсутствии оснований для его возбуждения.

«Мы еще раз проработали обвинительное заключение и мы еще раз убедились в том, что в действительности в обвинительном заключении нет каких-либо оснований, доказательств существования события преступления, которое инкриминируют ТИМОШЕНКО», - объяснил он.

Адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Николай СИРЫЙ сообщил журналистам, что сегодня накануне судебного заседания он спал всего три часа. По его словам, за время перерыва в судебном заседании (с 22.00 22 июля и до 10.00 25 июля) смог ознакомиться еще с 30 листами дела.

«То есть, теперь я знаком с 350 страницами, потому что времени нет», - сообщил он.