Адвокат Тимошенко решил, что она становится стороной обвинения

Адвокат экс-премьера Юлии Тимошенко Николай Серый считает, что прокурор в "газовом" деле осуществляет уголовное преступление.

Такое мнение он высказал в интервью радио "Свобода", подчеркнув, что в пятницу на это обращалось внимание прокуроров и судьи.

"Продолжение прокурором осуществлять обвинения, если прокурор не может артикулировать событие преступления - это означает, что прокурор не понимая событие преступления, преследует человека гипотетически, совершившего какое-то преступление неизвестно какое", - отметил он.

"А с формальной точки зрения, это состав преступления предусмотренный уголовным законом. Так, я не хочу это подчеркивать, но фактически мы меняемся сторонами. Мы превращаемся из стороны защиты в сторону обвинения", - заявил Серый.

Он также обвинил суд в попытке ускорить слушание дела.

"Вообще-то в производстве судей в Украине достаточно много дел. Скажем, где-то до 50-60 дел в месяц. И по сравнению с обычной нагрузкой, мы видим, что судья Киреев освобожден от дополнительной нагрузки. То есть, так сказать, перед ним поставлена ​​задача провести слушания именно в этом деле", - добавил адвокат.

Украинская правда