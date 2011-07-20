Дзюба пожелал Тимошенко выстоять на «неправедном судилище»

Известный общественный деятель и публицист, лауреат Шевченковской премии, академик Иван ДЗЮБА пожелал лидеру партии «Батькивщина», бывшему премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО выстоять на «неправедном судилище».

Как сообщает пресс-служба БЮТ, эти слова И.ДЗЮБА оставил в качестве автографа на своей новой книге, которую с теплыми пожеланиями передал Ю.ТИМОШЕНКО.

«Дорогая Юлия Владимировна! Пусть христианский Бог поможет Вам выстоять на неправедном судилище олимпийских божков и их челяди», - написал И.ДЗЮБА.

Сборник Ивана ДЗЮБЫ «Нагнітання мороку. Від чорносотенців початку ХХ століття до українофобів початку століття ХХІ» вышел в издательском доме «Киево-Могилянская академия» при содействии Фонда имени Ивана Багряного.

В сборнике И.ДЗЮБА исследует проблемы, связанные с «поддерживаемой правящей олигархией системной компрометацией национальных исторических и культурных ценностей и насаждением идеологии русского национализма и неоимпериализма».