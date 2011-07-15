Тимошенко: нынешняя власть обеспечила стране развал

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявляет, что вследствие деятельности действующей власти Украины за последние полтора года в стране вдвое увеличилось количество людей, живущих за чертой бедности.

"Организация Объединенных Наций считает, что черта бедности - это менее 14 долларов в сутки. В Украине 80% граждан живут за чертой бедности, это означает, что им не хватает на элементарные вещи. Это трагические данные, это сигнал SOS для всей страны. Это значит, что у нас социальный и экономический развал", - сказала Юлия Тимошенко в эфире телеканала ТВi.

По ее словам, уровень жизни людей снизился вследствие стремительного роста цен на ключевые услуги и товары. "Цены, которые не подкреплены ростом пенсий и зарплат, не подкреплены ростом уровня жизни, привели к резкому, стремительному за полтора года падению уровня жизни", - пояснила она.

Лидер партии "Батьківщина" напомнила, что во времена ее премьерства тарифы на природный газ и электроэнергию не повышались. "Посмотрите сейчас на продукты питания! За полтора года одна гривня стала покупать вдвое меньше продуктов и услуг, чем покупала, когда я была премьером", - приводит ее слова персональный сайт.