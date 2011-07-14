Олесю Довгому нашли работу в Киевсовете

Киевсовет утвердил новый состав постоянных комиссий Киевсовета, в результате чего изменены также руководители земельной и экологической комиссий.

Следовательно, постоянную комиссии Киевсовета по земельным отношениям, градостроению и архитектуре возглавил представитель фракции «Столичные реформы» Анатолий ШЕВЧЕНКО, а постоянную комиссию по вопросам экологической политики возглавил представитель фракции «Республика-Киев» Денис МОСКАЛЬ, который возглавляет Партию зеленых Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение сегодня проголосовали 68 с 102 зарегистрированных в зале депутатов Киевсовета.

Своим решение депутаты оставили количество постоянных комиссий Киевсовета, как и раньше – 14.

Депутат Киевсовета Алексей ЕВЛАХ (Блок Черновецкого), который возглавлял земельную комиссию до этого времени, вошел в состав комиссии по вопросам образования, а Александр ГАВРИЛЕНКО (Блок Черновецкого), который был председателем экономической комиссии, стал ее членом.

В то же время, комиссию Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития столицы, как и раньше, будет возглавлять Роман ЯРОШЕНКО.

Согласно решению, Олесь ДОВГИЙ, который был секретарем Киевсовета продолжительное время, вошел в состав комиссии социально-экономического развития и бюджета.

Денис КОМАРНИЦКИЙ и Вячеслав СУПРУНЕНКО, которые были в комиссии по бюджету, отныне являются членами профильной комиссии по вопросам промышленности.

Анатолий ЧУБ, который был в комиссии по вопросам собственности, перешел в комиссию жилищно-коммунального хозяйства.