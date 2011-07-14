Адвокаты Кучмы: записи обеспечили Мельниченко безбедное существование

Экс-майор Управления государственной охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО обжаловал в Апелляционном суде Киева решение Печерского районного суда столицы относительно возобновления против него уголовного дела.

Об этом УНИАН сообщили адвокаты бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ Сергей УЛЬЯНОВ и Виктор ПЕТРУНЕНКО.

Как отмечалось в решении суда, дело было закрыто без всестороннего исследования обстоятельств, в частности, в нем не был допрошен Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, а также немотивированной и преждевременной является ссылка на то, что записи в кабинете Президента он делал в состоянии крайней необходимости.

Защита Л.КУЧМЫ считает, что таким образом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО пытается избежать ответственности за свои противоправные действия, которые их подзащитный оценивает как шпионаж, измену государству и распродажу его тайн, шантаж, клевету и фальсификацию, которые не имеют права оставаться безнаказанными.

«Шансы у МЕЛЬНИЧЕНКО на удовлетворение апелляционной жалобы крайне призрачны. Мы надеемся, что Апелляционный суд Киева поддержит решение суда первой инстанции и предоставит Генеральной прокуратуре возможность исследовать все обстоятельства, связанные с организацией прослушивания кабинета Президента Украины, которое велось на протяжении двух лет, монтажом и фальсификацией записей, а также даст ответ - кто определял способ и время обнародования тех или других фрагментов так называемых «записей Мельниченко», - говорится в комментарии адвокатов.

Защита Л.КУЧМЫ считает, что лишь обнаружив как режиссеров, так и всех без исключения исполнителей «кассетного скандала», можно установить действительных заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

“В отношении самого МЕЛЬНИЧЕНКО и мотивов его действий на данный момент мы можем заявить о наличии беспрекословных фактов того, что сделанные в кабинете Президента КУЧМЫ записи приносили МЕЛЬНИЧЕНКО достаточно большой доход и обеспечили его безбедное существование как в Украине, так и за рубежом”, - заметили адвокаты.

Они не исключили, что в случае проигрыша апелляции Н.МЕЛЬНИЧЕНКО может оставить территорию Украины.

Как сообщал УНИАН, против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в 2001 и 2004 гг. возбуждалось уголовное дело по подозрению в превышении служебных полномочий, разглашении государственной тайны, а также по факту фальсификации доказательств.

1 марта 2005 года оно было закрыто. В постановлении генерального прокурора действия Н.МЕЛЬНИЧЕНКО признавались как обусловленные острой необходимостью (предотвращением совершения преступлений).

1 июня 2011 года Л.КУЧМА обратился в Генпрокуратуру с просьбой возобновить дело против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Позже Л.КУЧМА также направил в Печерский райсуд Киева жалобу на постановление генпрокурора о закрытии дела в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, требуя признать его незаконным и отменить.

23 июня суд отменил постановление о закрытии уголовного дела против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.