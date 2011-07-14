Суд отказался вернуть Луценко в зал заседаний

Коллегия судей Печерского районного суда Киева отказала защите экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО в просьбе вернуть его в зал судебных заседаний, чтобы он мог присутствовать при объявлении обвинительного заключения.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством после перерыва адвокаты экс-министра обратились к суду.

Представители обвинения в суде не возражали в удовлетворении ходатайства, однако суд не нашел оснований для того, чтобы принять положительное решение.

Кроме того, суд сообщил, что сегодняшнее заседание будет длиться до 16.00, не объяснив, по каким причинам, поскольку рабочий день в суде, как известно, заканчивается в 18.00.