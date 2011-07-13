Европейский дипломат: в суде по делу Тимошенко Украину не уважают обе стороны

Европейские дипломаты, аккредитованные в Украине, считают, что судебный процесс над экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО может отразиться на ратификации странами-членами Европейского Союза соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, которое сейчас находится в стадии подготовки.

Як передає кореспондент УНІАН, об этом дипломаты заявили на встрече с журналистами в Медиа-клубе на тему «Отношения Украина-ЕС: демократическое измерение».

Один из европейских дипломатов отметил, что страны-члены Евросоюза внимательно следят за судебными слушаниями, которые сейчас проходят по делу Ю.ТИМОШЕНКО.

«Для нас очень важно, чтобы этот процесс был непредвзятым и объективным, а судебные слушания были независимыми», - сказал он.

Как отметил другой европейский дипломат, в рамках судебных заседаний по делу Ю.ТИМОШЕНКО его «поразило неуважение к Украине как таковой, неуважение к основным атрибутам государства». «Я думаю, что и одна, и другая сторона должны уважать государство, в котором находятся. Думаю, что участники процесса не осознают, что все это идет за границу, и потом будет довольно сложно воспринимать Украину как серьезного партнера. То, что ТИМОШЕНКО не встает... И то, как судья в конце вел процесс, тоже было не очень хорошее зрелище», - сказал он. По мнению дипломата, такой судебный процесс не показывает украинцев с лучшей стороны.

Его коллега подчеркнул, что ратификация соглашения об ассоциации ни в Европарламенте, ни в парламентах стран-членов ЕС не будет формальной. «Если ситуация с демократическими стандартами не будет улучшаться, этот процесс может быть очень сложным. Я не могу себе представить, что ассоциированной страной ЕС будет государство, в котором при каждом голосовании в парламенте нарушается Конституция, осуществляется давление на журналистов. Эти вопросы будут очень важными для парламентариев», - сказал он.

Европейские дипломаты считают, что если Ю.ТИМОШЕНКО будет вынесен обвинительный приговор, то это повлечет кризис в отношениях Украины с ЕС.