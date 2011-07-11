Власенко «заложила» бывшая жена: Он обманывает правосудие
16:23, 11 июля 2011Политика
8781 0
Говорит, защитник Тимошенко - в Киеве
Бывшая жена защитника экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Наталия ОКУНСКАЯ заявляет, что Сергей ВЛАСЕНКО находится в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее письмо Н.ОКУНСКОЙ обнародовал судья Родион КИРЕЕВ во время заседания Печерского райсуда Киева.
В частности, Н.ОКУНСКАЯ в своем письме отмечает, что 7 июля С.ВЛАСЕНКО вернулся из Вены в Киев и находится сейчас в украинской столице. «Он обманывает правосудие», - указывается в письме.
В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что ее защитник С.ВЛАСЕНКО находится в командировке для сбора всех необходимых доказательств по ее делу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter