Адвокат Тимошенко принес судье справку, что он до сих пор на больничном

Адвокат Николай ТИТАРЕНКО просит предоставить ему дополнительное время для ознакомления с материалами дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО для надлежащей защиты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТИТАРЕНКО заявил сегодня во время заседания Печерского райсуда Киева.

Он отметил, что для ознакомления с материалами дела благодаря двум предыдущим ходатайствам имел только два дня.

Н.ТИТАРЕНКО напомнил, что материалы дела состоят из 16 томов, в которых содержится 5 тысяч страниц. Кроме того, добавил он, обвинительное заключение, на ознакомление с которым было дано три дня, состоит из 74 страниц.

«Я как адвокат не имел достаточно времени, чтобы ознакомиться с материалами дела и, таким образом, я лишен возможности оказать своей подзащитной квалифицированную правовую помощь», - сказал он.

Н.ТИТАРЕНКО отметил, что его ходатайство никак не связано с попыткой затянуть рассмотрение дела. Он заметил, что до сих пор находится на больничном и передал председательствующему судье Родиону КИРЕЕВУ справку об этом.

Ю.ТИМОШЕНКО поддержала ходатайство своего адвоката.

В то же время в ходатайстве конкретного срока для ознакомления с материалами дела названо не было.