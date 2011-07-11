Милиция врет журналистам?

Сегодня Печерский районный суд Киева в 10.00 продолжил рассмотрение уголовного дела экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, попасть в зал судебных заседаний смогли лишь два телеоператора. Остальных журналистов судебная милиция «Грифон» не пропустила в зал, мотивируя это тем, что там якобы уже нет свободных мест.

В то же время журналисты, попавшие в зал, утверждают обратное: в зале еще достаточно мест, чтобы смогли разместиться журналисты.