Милиция врет журналистам?
10:20, 11 июля 2011Политика
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Из зала суда говорят, что места там есть
Сегодня Печерский районный суд Киева в 10.00 продолжил рассмотрение уголовного дела экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, попасть в зал судебных заседаний смогли лишь два телеоператора. Остальных журналистов судебная милиция «Грифон» не пропустила в зал, мотивируя это тем, что там якобы уже нет свободных мест.
В то же время журналисты, попавшие в зал, утверждают обратное: в зале еще достаточно мест, чтобы смогли разместиться журналисты.
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