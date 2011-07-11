Защитник Тимошенко пришел из больницы на суд

Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение по существу уголовного дела против лидера партии "Батькивщина", экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, в зал суда прибыли Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитник Николай ТИТАРЕНКО.

На предыдущем судебном заседании 8 июля председательствующий судья Родион КИРЕЕВ объявил о перенесении судебного заседания на 11 июля в связи с ухудшением состояния здоровья адвоката Н.ТИТАРЕНКО.

Он был госпитализирован в кардиологическое отделению Киевской областной больницы с предварительным диагнозом "острая сердечная недостаточность". Соответствующая медицинская справка была передана секретарю Печерского райсуда.