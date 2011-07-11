Ющенко не берут в партийный список «Нашей Украины»

Бывший президент Украины Виктор Ющенко не попадает в партийные списки "Нашей Украины" на парламентских выборах в 2012 году. Вместо этого у него будет шанс попасть в Верховную Раду как у мажоритарщика.

Как сообщила пресс-служба "Нашей Украины", об этом заявил председатель центрального исполкома партии Сергей Бондарчук в эфире "5 канала".

В частности, по его словам, на политическом совете партии "Наша Украина" было принято решение о том, что члены партии, которые на протяжении 2005-2010 годов занимали руководящие должности в органах исполнительной власти, не должны избираться по партийным спискам.

"Если они имеют такое желание, они должны пройти через мажоритарку. Фактически это народная люстрация", - сказал Бондарчук.

На вопрос, касаются ли эти принципы экс-президента Виктора Ющенко, "нашеукраинец" ответил: "Когда мы говорим о принципах, в принципах нет фамилий и должностей. Принципы касаются всех членов партии и руководства партии, и также экс-президента Ющенко".

Напомним, ранее лидер партии "Наша Украина", экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что не исключает возможность своего участия в ближайших парламентских выборах, поскольку считает необходимым "нести крест", защищая интересы всего украинского.

Gazeta.ua