Суд будет одновременно разбираться с Тимошенко и Луценко

В Печерском районном суде Киева в понедельник продолжится рассмотрение уголовных дел против Юлии Тимошенко и Юрия Луценко.

Заседания по обоим делам начнутся там в 10:00.

"Температура воздуха возле Печерского районного суда Киева становится аномально высокой из-за назначения судьями на одно время двух судебных заседаний - по делу экс-министра внутренних дел Юрия Луценко и экс-премьера Юлии Тимошенко", - заявляет "Народная самооборона".

"Милиция заранее предупредила об усиленной охране помещения Печерского райсуда сотней правоохранителей и ограниченном доступе журналистов к зданию суда. Вместе с тем милиция предложит услуги психолога Центра практической психологии ГУ МВД Киева", - сказано в сообщении.

"Команда защиты Юрия Луценко во главе с Игорем Фоминым и Алексеем Баганцем в очередной раз готовит для судьи ряд ходатайств", - сообщает "Народная самооборона".

Пока неизвестно, сможет ли защищать Тимошенко в понедельник ее адвокат Николай Титаренко.

Как известно, в пятницу Печерский райсуд столицы перенес заседание по "газовому делу" Тимошенко на 11 июля после того, как ее защитника Титаренко госпитализировали в отделение кардиологии Киевской областной больницы.

Украинская правда