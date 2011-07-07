Коммунисты планируют провести Антифашистский конгресс во Львове

В июле с.г. в городе Львове состоится второй Конгресс антифашистской интеллигенции при участии иностранных делегаций.

Об этом сообщил УНИАН народный депутат Украины от фракции КПУ Александр ГОЛУБ.

Он отметил, что 75 лет назад во Львове был проведен первый Конгресс антифашистской интеллигенции, во время которого были решительно осуждены первые проявления фашизма, который надвигался на Европу.

Сейчас, по его словам, Компартия изучает возможность проведения второго такого Конгресса во Львове.

«Конгресс во Львове обязательно состоится. Однако, на данный момент окончательно не определена дата его проведения. Конгресс планируется на середину июля», - отметил А.ГОЛУБ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЛОО ВО «Свобода», председатель фракции Всеукраинского объединения «Свобода» во Львовском областном совете Ирина СЕХ обратилась к органам власти и правоохранительных структур с призывом предотвратить проведение во Львове «псевдоконгресса интеллигенции под председательством Петра СИМОНЕНКО».

Как отмечается в сообщении, депутат считает, что проведение такого мероприятия является нарушением ст.161 Уголовного кодекса Украины (разжигание межнациональной вражды). Депутатский запрос адресован начальнику управления Службы безопасности Украины во Львовской области Юрию КИЦУЛУ, председателю Львовской ОГА Михаилу ЦИМБАЛЮКУ, начальнику ГУ МВД во Львовской области Богдану ЩУРУ.

В депутатском запросе И.СЕХ, в частности, говорится: «Мне стало известно, что 8 июля 2011 года центральный комитет Коммунистической партии Украины планирует провести во Львове так называемый «Второй конгресс интеллигенции против фашизма». В провокативном мероприятии намерены принять участие делегации коммунистических партий из бывших социалистических стран Восточной Европы, представители Государственной думы Российской Федерации, заместитель председателя парламента Беларуси. Ожидается, что председательствовать на мероприятии будет первый секретарь ЦК КПУ Петр СИМОНЕНКО».

Депутат в своем запросе также отмечает, что «проведение этого мероприятия является неприемлемым для общественности Львовской области в связи с тем, что в мероприятии видятся признаки нарушения ст.161 Уголовного кодекса Украины, а именно – разжигание межнациональной вражды».

Комментируя запрос лидера фракции «Свобода» Львовского областного совета, А.ГОЛУБ отметил, что «понятно, какую идеологию отстаивает Ирина СЕХ и объединение «Свобода».

«Если Ирина СЕХ выступает против проведения антифашистского конгресса – понятно, какую идеологию она отстаивает, и какая идеология политической силы, которую она представляет», - отметил А.ГОЛУБ.