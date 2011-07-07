"Беркут" девятый час блокирует харьковских бютовцев

В Харькове сотрудники спецподразделения «Беркут» девятый час подряд блокируют вход в помещения, которые принадлежат структурам председателя харьковской областной организации ВО «Батьківщина», экс-губернатору Арсену АВАКОВУ.

Как передает корреспондент УНИАН, вход в здание охраняют пятеро сотрудников «Беркута» в масках, бронежилетах и с оружием.

Перед входом собралось около 50 журналистов, общественных деятелей, небезразличных харьковчан.

Председатель Харьковской областной организации партии «Реформы и порядок», депутат областного совета Иван ВАРЧЕНКО попытался пройти в помещение, однако "беркутовцы" перегородили ему проход. Несколько раз на балкон здания выходил А.АВАКОВ. На вопрос журналистов, когда силовики выпустят сотрудников организации, которые находятся в помещении, экс-губернатор иронически заметил: «Они (силовики – УНИАН) сами хотят». «Нашли склад моих книг. Читают», - пошутил А.АВАКОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 июля, в Харькове бойцы спецотряда «Беркут» заблокировали вход в помещения, которые принадлежат структурам председателя областной организации ВО «Батьківщина», экс-главы Харьковской облгосадминистрации А.Авакова.

А.АВАКОВ заявил на персональном блоге на сайте «Украинской правды», что в помещении, «где размещен мой офис - офис председателя харьковской «Батьківщини» и общественной приемной «Батьківщини», - проходит обыск следователями в сопровождении, как мне кажется, 15-20 бойцов спецподразделений в полной амуниции и с автоматами. Предлог – постановление суда о каких-то фирмах, которые якобы занимаются земельными махинациями. В помещении заблокированы все этажи. Я не могу выйти из помещения. Работа парализована. Редакция газеты портала «Главное», которая находится на 4-м этаже помещения, - парализована, там тотально проводится обыск. В моем кабинете обыск закончен – сижу, жду подписать протокол».

Комментируя ситуацию, лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО сказала журналистам, что обыск в офисе «Батьківщини» в Харькове ведется с целью его ликвидации.