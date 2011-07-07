Судья Киреев дал защитнику Тимошенко до завтра почитать дело

Судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ разрешил защитнику экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Николаю ТИТАРЕНКО до завтрашнего утра продолжить ознакомление с материалами дела

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом председательствующий в процессе судья частично удовлетворил ходатайство Н.ТИТАРЕНКО, который просил предоставить ему месяц для ознакомления с материалами дела, чтобы должным образом выстроить стратегию защиты своего клиента и подготовиться для истребования дополнительных доказательств и вызова дополнительных свидетелей.

Судья Р.КИРЕЕВ объявил перерыв в судебном заседании до 10.00 8 июля.