Тимошенко получила второе за сегодня предупреждение от судьи

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ, который рассматривает уголовное дело экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, сегодня вторично вынес ей предупреждение за то, что она обращается не к нему, а, обращаясь, не встает с места.

Как передает корреспондент УНИАН, судья вынес предупреждение после того, как Ю.ТИМОШЕНКО вместо того, чтобы обращаться к нему, повернулась на камеры присутствующих в зале операторов телеканалов и сказала: «Дорогие друзья».

После этого Р.КИРЕЕВ сказал: «Подсудимая, суд делает вам еще одно предупреждение, вы можете обращаться к суду, и обращаться стоя, а не сидя».

Как сообщал УНИАН, Р.КИРЕЕВ сегодня уже выносил предупреждение Ю.ТИМОШЕНКО за неуважение к суду, поскольку она опять не встает, когда к ней обращается судья, или когда она обращается к судье.