Судья Киреев устроил демарш - он ушел из зала суда

Судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ покинул зал суда и заявил, что не вернется, пока работники милиции не исполнят его решение о принудительном удалении народного депутата Михаила КОСИВА (фракция «БЮТ-Батькивщина») за грубое нарушение порядка во время судебного заседания – выкрикивания с места.

Как передает корреспондент УНИАН, в свою очередь, присутствующие в зале около 15 народных депутатов просят офицеров судебной милиции «Грифон» объяснить, почему в ночь перед предыдущим слушанием дела Ю.ТИМОШЕНКО в судебном зале присутствовали посторонние молодые люди и почему работники милиции не применяли к ним соответствующих действий.