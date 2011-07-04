Тимошенко: Кличко легче..., а Янукович - не Хэй - боится

В понедельник, 4 июля, в 10:00 Печерский райсуд Киева продолжит рассмотрение по сути "газового дела" против Юлии Тимошенко.

"Сегодня у меня снова судилище", - написала экс-премьер в своем Twitter по этому поводу.

"Кличко легче: боковой.. прямой.. Но янукович - не Хей... Боится честного боя-выборов, прячется за киреевыми", - заявила Тимошенко, написав имя президента с маленькой буквы.

Перед этим она поздравила Владимира Кличко с победой в поединке с Девидом Хэем: "Поздравляю Владимира Кличко с Победой! Все пояса - наши! Хей перед боем наговорил много глупостей, а на деле выглядел как наша ГПУ - пустой, как бубен".

"Украинская правда"