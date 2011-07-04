Тимошенко: Кличко легче..., а Янукович - не Хэй - боится
09:10, 04 июля 2011Политика
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Сегодня - суд
В понедельник, 4 июля, в 10:00 Печерский райсуд Киева продолжит рассмотрение по сути "газового дела" против Юлии Тимошенко.
"Сегодня у меня снова судилище", - написала экс-премьер в своем Twitter по этому поводу.
"Кличко легче: боковой.. прямой.. Но янукович - не Хей... Боится честного боя-выборов, прячется за киреевыми", - заявила Тимошенко, написав имя президента с маленькой буквы.
Перед этим она поздравила Владимира Кличко с победой в поединке с Девидом Хэем: "Поздравляю Владимира Кличко с Победой! Все пояса - наши! Хей перед боем наговорил много глупостей, а на деле выглядел как наша ГПУ - пустой, как бубен".
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