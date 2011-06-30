Москаль заявляет, что судья Вовк висит на крючке

Народный депутат (фракция НУ-НС) Геннадий МОСКАЛЬ заявляет, что судья Печерского райсуда Киева Сергей ВОВК, председательствующий в судебном заседании по рассмотрению дела экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, сам "висит на крючке" у правоохранительных органов и вынесет то решение, которое нужно власти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Г.МОСКАЛЯ, депутат обнародовал постановление прокуратуры о возбуждении уголовного дела против судьи С.ВОВКА. При этом пресс-служба приобщила фотокопию документа о возбуждении указанного уголовного дела.

«Первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Г.МОСКАЛЬ провел собственное депутатское расследование информации о возбуждении в отношении судьи Печерского районного суда города Киева С.ВОВКА уголовного дела. В результате собственного расследования Г.МОСКАЛЬ получил текст постановления, который в полном объеме размещен в разделе "Документы" персонального сайта политика», - сообщила пресс-служба депутата.

Комментируя этот документ, Г.МОСКАЛЬ отметил: "Надеюсь, что теперь уже ни у кого не будет сомнений в том, что господин ВОВК, который судит Юрия ЛУЦЕНКО, сам "висит на крючке" у правоохранительных органов и вынесет то решение, которое нужно власти. Но я предупреждал, что "ящик Пандоры" открыт, и новые разоблачения преступников в мантиях и их покровителей не заставят себя долго ждать", - говорится в сообщении.