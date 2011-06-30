Янукович «подвесил» Табачника и отчитал Герман

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подверг критике деятельность министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия ТАБАЧНИКА по ряду направлений.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Общественного гуманитарного совета под председательством Президента актриса Ольга СУМСКАЯ выразила обеспокоенность судьбой киевской школы на углу улиц Некрасова и Артема, заметив, что ее закрыли не известно на какое время.

На это В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Неизвестна судьба школы, как и неизвестна судьба министра».

В свою очередь, Д.ТАБАЧНИК объяснил, что школа закрыта на капитальный ремонт, и она будет открыта к следующему учебному году.

Также критика В.ЯНУКОВИЧА прозвучала и из-за выступления советника Президента Анны ГЕРМАН относительно затягивания с проведением съезда учителей. «Вопрос съезда – это вопрос на Вашей совести, на Вашей, Анна Николаевна, вместе с ТАБАЧНИКОМ. Если бы Вы зашли ко мне один раз, и сказали, что ТАБАЧНИК этого не хочет делать, не выполняет, он бы выполнил это бегом», - сказал Президент, и поручил подготовить съезд осенью.

В ответ Д.ТАБАЧНИК сообщил, что съезд запланирован на май следующего года.

Президент не согласился с этой датой, и отметил, что съезд должен состояться в сентябре - максимум октябре этого года. «Если Вам нужна помощь, давайте, я Вам помогу… Быстро», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.