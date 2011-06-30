Депутаты от оппозиции покинули заседание Киевского облсовета
12:29, 30 июня 2011Политика
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Протест против нарушения регламента
Фракции Всеукраинского объединения «Свобода», «Фронту Змін» и «УДАР» (в общей сложности – 45 депутатов) покинули сегодня пленарное заседание очередной VII сессии Киевского областного совета VI созыва.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода».
По их данным, такое решение депутаты от оппозиции приняли в связи с грубым нарушением регламента Киевского областного совета.
В частности, как сказано в сообщении, в повестку дня сессии не были включены вопросы, внесенные оппозиционными фракциями.
Всего в составе Киевского областного совета 148 депутатов.
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