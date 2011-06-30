Депутаты от оппозиции покинули заседание Киевского облсовета

Фракции Всеукраинского объединения «Свобода», «Фронту Змін» и «УДАР» (в общей сложности – 45 депутатов) покинули сегодня пленарное заседание очередной VII сессии Киевского областного совета VI созыва.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода».

По их данным, такое решение депутаты от оппозиции приняли в связи с грубым нарушением регламента Киевского областного совета.

В частности, как сказано в сообщении, в повестку дня сессии не были включены вопросы, внесенные оппозиционными фракциями.

Всего в составе Киевского областного совета 148 депутатов.