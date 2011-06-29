Янукович нацелился на добычу полезных ископаемых в Монголии

Украина изучает вопрос об открытии в Монголии предприятий по добыче полезных ископаемых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на совместной пресс-конференции с Президентом Монголии Цахиагийном ЭЛБЕГДОРЖЕМ.

«Безусловно, мы имеем большую заинтересованность, чтобы принимать участие в разработке полезных ископаемых на территории Монголии с последующей переработкой их на территории Монголии», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, речь может идти о добыче угля, урановой руды, которая является топливом для атомных электростанций, о добыче сырья для минеральных удобрений.

«И мы не исключаем открытие соответствующих производств на территории Монголии», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что Украина будет изучать этот вопрос и «в ближайшее время будет действовать».