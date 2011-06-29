Судья грозится выгнать Тимошенко из зала суда

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ угрожает удалить экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО из зала заседаний, если она будет продолжать вести себя недостойно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.КИРЕЕВ заявил сегодня во время заседания суда.

«Если Вы не будете себя нормально вести, суд может удалить Вас как до конца заседания, так и до завершения рассмотрения дела в целом. Вы желаете, чтобы суд поступил именно так?», - спросил Р.КИРЕЕВ.

По словам судьи, Ю.ТИМОШЕНКО проявляет пренебрежительное отношение к суду. В частности, во время заседания Ю.ТИМОШЕНКО отказалась вставать и давать прямые ответы на вопрос относительно ее фамилии и местожительства, сказал Р.КИРЕЕВ.

Во время заседания Ю.ТИМОШЕНКО также получила под расписку копию обвинительного приговора. Это связано с тем, что она его не получила раньше, невзирая на то, что, по словам судьи Р.КИРЕЕВА, данные документы были направлены ей по почте.