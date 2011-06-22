Скандал вокруг вопросов Януковичу в ПАСЕ: промолчать депутатов не просили?

Депутат Национальной ассамблеи Франции, член французской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Франсуа РОШБЛУАН заявил, что сотрудники Посольства Украины во Франции интересовались, какой вопрос он планировал задать во время выступления Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на сессии ПАСЕ.

Об этом французский депутат сообщил корреспонденту УНИАН.

«Мне звонили два или три раза от имени Посольства Украины во Франции, чтобы узнать, каков был мой вопрос», - сказал Ф.РОШБЛУАН.

Депутат отметил, что для него это было «достаточно неожиданно».

«Да, в Национальной ассамблее Франции, когда у нас речь идет о каких-то актуальных вопросах, министерство или правительство нам звонит и просит уточнить вопросы, чтобы предоставить нам наиболее четкий возможный ответ», - уточнил он.

«Но я был удивлен, потому что это немного ненормально… Впервые в Ассамблее меня спрашивали о вопросе, который я хотел бы задать», - добавил Ф.РОШБЛУАН.

Депутат Национальной ассамблеи Франции также уточнил, что, по его информации, сотрудники Посольства Украины во Франции обращались с такой же просьбой и к его коллеге по делегации в ПАСЕ.

Вместе с тем, Ф.РОШБЛУАН подчеркнул, что в разговоре с ним сотрудники посольства не предлагали отказаться от вопроса либо задать более мягкий вопрос.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источники в ПАСЕ, французский депутат на заседании группы народной партии в понедельник выразил удивление тем, что к нему накануне визита В.ЯНУКОВИЧА в Страсбург обращались украинские дипломаты.

21 июня постоянный представитель Украины при ЕС Николай ТОЧИЦКИЙ заявил о том, что сотрудники Представительства Украины при Совете ЕС не звонили депутатам – членам ПАСЕ, записавшимся на вопросы к іВ.ЯНУКОВИЧУ.