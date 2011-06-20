У Азарова подтвердили, что Россия требует погасить долги ЕЭСУ Тимошенко

В Кабинете министров подтвердили, что Минобороны России обращалось к ним с просьбой вернуть России долги ЕЭСУ.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь премьера Николая Азарова Виталий Лукьяненко.

"Да. Такое письмо поступило и зарегистрировано в Кабинете министров", - сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли письмо такого содержания поступало в Кабмин.

"Соответствующим ведомствам дано поручение изучить эту ситуацию и доложить. Как всегда для таких поручений на рассмотрение дан максимум месяц", - добавил Лукьяненко.

Раньше "Украинская правда" опубликовала письмо Министерство обороны России, в котором ведомство просит погасить долг корпорации "Единые энергетические системы Украины" в сумме 405,5 миллионов долларов.

Депутат от БЮТ Сергей Пашинский предположил, что это письмо или фальшивка, или было написано "по просьбе украинской стороны".

Раньше в марте премьер Николай Азаров заявлял, что экс-премьер Юлия Тимошенко в 2009 году подписала газовый контракт с Россией в обмен на списание долгов ЕЭСУ.

Руководителем корпорации ЕЭСУ в 1995-1997 годах была Юлия Тимошенко.