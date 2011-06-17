В БЮТ предостерегают, что Богословская может создать проблемы

Народный депутат Украины Сергей ПАШИНСКИЙ предостерегает, что Украина может утратить статус транзитного государства из-за «черного пиара» газового сектора страны, который устраивает власть и, в частности, Инна БОГОСЛОВСКАЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» заявил журналистам, комментируя деятельность Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию подписания газовых соглашений в 2009 году, которую возглавляет депутат от Партии регионов И.БОГОСЛОВСКАЯ.

По убеждению С.ПАШИНСКОГО, эта ВСК используется как инструмент для создания фальшивых уголовных дел против лидера оппозиции, бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО. В частности, С.ПАШИНСКИЙ отметил, что ВСК занимается делами десятилетней давности. Комментируя некоторые заявления И.БОГОСЛОВСКОЙ, С.ПАШИНСКИЙ сообщил, что с 1996 года Ю.ТИМОШЕНКО не имела никакого отношения к предпринимательской деятельности. «Это общеизвестная информация, которая десятки раз проверялась», - отметил он.

С.ПАШИНСКИЙ также напомнил, что в 1999 году по личному поручению Леонида КУЧМЫ и Николая АЗАРОВА компания «Единые энергетические системы Украины» была уничтожена, было возбуждено 46 уголовных дел, арестованы люди, разворованы все активы компании.

При этом С.ПАШИНСКИЙ призвал председателя ВСК И.БОГОСЛОВСКУЮ, наконец, обнародовать якобы «неопровержимые» доказательства «преступления» Ю.ТИМОШЕНКО, о которых она заявила еще два месяца назад. Он призвал ВСК либо обнародовать конкретные доказательства, либо прекратить свою деятельность.

Народный депутат выразил обеспокоенность, что из-за «черного пиара» газового сектора страны, который устраивает власть и, в частности, И.БОГОСЛОВСКАЯ, Украина может утратить статус транзитного государства.