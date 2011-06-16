В ЕС считают, что Янукович лично отвечает за жизни Тимошенко и Луценко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пытается нейтрализовать единственную политическую фигуру в стране, имеющую достаточно авторитета, смелости и популярности, чтобы бросить вызов его власти.

Об этом заявил от имени группы Европейских консерваторов и реформистов депутат Европейского парламента Чарльз ТЕННОК во время дебатов относительно резолюции «Дела Юлии Тимошенко и других членов бывшего правительства». Стенограмма дебатов была обнародована 15 июня на сайте Европарламента. «Бывший премьер-министр ТИМОШЕНКО и некоторые другие члены бывшего правительства, которое она возглавляла, сегодня преследуются судом за криминальные действия, которые они якобы совершили, пребывая при власти. Эти обвинения, как по мне, похожи на политически мотивированные», - сказал евродепутат.

«Мы не должны забывать, что Помаранчевая революция была непосредственным ответом на попытку ЯНУКОВИЧА обманным путем, с помощью фальсификаций, победить на президентских выборах 2004 года. Он так и не был привлечен к ответственности за то преступление», - отметил депутат Европарламента.

«Если ЯНУКОВИЧ хочет уменьшить политический потенциал ТИМОШЕНКО, он должен сделать это в открытом и демократическом противостоянии идей, а не с помощью политических манипуляций системой правосудия», - сказал Ч.ТЕННОК.

Представитель Европейской народной партии Михаэль ГАЛЕР отметил, что с помощью политически мотивированных уголовных дел и устаревшего процессуального кодекса нарушаются права и чинятся препятствия политической деятельности лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО и других людей.

«Тот, кто порочно толкует гарантированное Конституцией право обвиняемого на ознакомление с материалами дела, а именно - принуждает его к ознакомлению с материалами, тот, кто принуждает к этому, как в случае ЛУЦЕНКО, с помощью заключения, или, как в случае ТИМОШЕНКО, с помощью 44 вызовов на допрос, тот демонстрирует, что он за человек и как он, по старой доброй традиции, злоупотребляет правосудием в политических противостояниях», - сказал М.ГАЛЕР.

«Президент ЯНУКОВИЧ и его структуры должны прекратить эти преследования. Он лично несет ответственность за жизни ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО, их сотрудников и сторонников», - отметил депутат Европарламента.

«Господин ЯНУКОВИЧ, Ваше поведение в этих делах является лакмусовой бумажкой того, заслуживаете ли Вы доверия и действительно ли желаете внедрить европейские ценности в Украине», - резюмировал депутат Европарламента.

Депутат Леонидас ДОНСКИС от имени группы Альянса либералов и демократов для Европы (АЛДЕ) в Европарламенте сказал, что «Юлия ТИМОШЕНКО и другие члены бывшего правительства Украины, которые давно являются противниками Президента ЯНУКОВИЧА, не должны рассматриваться коллективно или как соучастники, виновные и ответственные за то, что воспринимается как ответственность в политической практике».

«Прежде всего, все они – граждане демократического государства. В любом случае мы не выступаем здесь с речью в защиту. Мы просто напоминаем нашим друзьям, как работает демократия», - сказал он.

Евродепутат от группы «зеленых» Рауль РОМЕВА-И-РУЭДА заявил: «Мы подчеркиваем, что эти усилия требуют справедливого, беспристрастного и независимого судопроизводства. Именно поэтому мы выражаем нашу обеспокоенность из-за широко распространенного мнения, что последние дела, возбужденные против ТИМОШЕНКО и некоторых других членов правительства, являются политически мотивированными, а также предостерегаем против возможного применения криминального права как инструмента достижения политических целей».

«И именно поэтому мы призываем украинскую власть гарантировать, чтобы судебные мероприятия не применялись выборочно, и чтобы расследования, судебные преследования и суды происходили максимально прозрачно», - сказал он.

«И, наконец, именно поэтому мы призываем украинскую власть избегать впечатления, что мероприятия правосудия применяются выборочно, и настаиваем на гарантировании максимальной прозрачности расследований, судебного преследования и судов», - отметил Р.РОМЕВА-И-РУЭДА.

По словам депутата от Европейской народной партии Шона КЕЛЛИ, «нельзя иметь настоящую демократию, не имея свободной, сильной и эффективной оппозиции. Мы в Европейском Союзе должны использовать все средства, чтобы поощрить Украину пройти полный круг и создать настоящую демократию. Она достигла прогресса, но ей необходимо идти дальше».

В свою очередь, член Еврокомиссии Гюнтер OТТИНГЕР отметил, что в делах, которые касаются членов бывшего правительства Украины, необходимо провести четкую границу между криминальной и политической ответственностью.

«Кроме того, впечатление относительно произвольных методов правосудия возникает из-за опасения относительно чрезмерного применения мер пресечения, наподобие ареста или подписки о невыезде», - сказал он.

«В то же время, большая часть украинского гражданского общества, международных экспертов и иностранных бизнесменов, которые работают в Украине, твердо убеждены, что на правосудие в Украине оказывается значительное давление с разных сторон. Мы рассчитываем, что при будущих изменениях законодательства в рамках судебной реформы будет приниматься во внимание мнение Венецианской комиссии, чтобы развеять подобные опасения», - заявил член Еврокомиссии.