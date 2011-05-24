Арьеву звонили из МВД: через пару часов Тимошенко отпустят
12:40, 24 мая 2011Политика
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Информация от "знакомого чиновника"
Народный депутат от НУ-НС Владимир АРЬЕВ владеет информацией, что через несколько часов лидера “Батькивщины” Юлию ТИМОШЕНКО отпустят из Генеральной прокуратуры.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Позвонил знакомый чиновник из МВД. Его попросили нам передать, что через 2-3 часа Юлю выпустят. Подождем», - написал народный депутат, который сейчас находится под стенами ГПУ.
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