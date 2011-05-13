ГПУ не пускает Иващенко на обследование в военный госпиталь

Генеральная прокуратура отказала бывшему в.и.о. министра обороны Украины Валерию ИВАЩЕНКО в госпитализации для выяснения причин потери чувствительности пальцев ног в Главном военном клиническом госпитале, считая, что выводы врачей этого учреждения будут необъективными, поскольку подсудимый, находясь когда-то в должности, имел влияние на это учреждение.

Как сообщил УНИАН адвокат В.ИВАЩЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО, таким образом, Генпрокуратура своим предписанием запретила выполнять решение Печерского районного суда Киева от 27 апреля начальнику Киевского СИЗО, командиру конвойного полка Киева об этапировании В.ИВАЩЕНКО в Главный военный клинический госпиталь для происхождения обследования и оказания по его результатам соответствующей медицинской помощи.

Как отметил адвокат, мотивируя отказ в своем письме к указанным должностным лицам, и информируя об этом судью, в производстве которого находится дело В.ИВАЩЕНКО, Генпрокуратура ссылается на то, что решение суда противоречит требованиям и общему приказу Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний и Министерства здравоохранения, которыми предусмотрено, что за пределы следственных изоляторов и мест лишения свободы арестованные и подсудимые могут направляться только в медицинские учреждения Минздрава.

При этом, сказал Б.НЕЧИПОРЕНКО, Генпрокуратура отмечает, что “медицинские работники Главного клинического госпиталя Министерства обороны Украины – бывшие подчиненные ИВАЩЕНКО, а поэтому есть основания считать, что их выводы могут быть необъективными”.

Адвокат отметил, что на днях он встречался в СИЗО со своим подзащитным и доложил ему о происходящем, на что, как сказал Б.НЕЧИПОРЕНКО, его клиент ответил: «Действуя таким образом, Генпрокуратура ставит под сомнение компетентность врачей Министерства обороны».

«Кроме того, учитывая логику Генпрокуратуры, если бы я был министром здравоохранения, находился под арестом и болел, то в какое медучреждение меня надо было бы госпитализировать, если мои медицинские документы находятся в этом учреждении? Кроме того, я считаю, что такие действия прокуратуры свидетельствуют не о желании узнать истину по делу, а о желании угробить меня», - сказал Б.НЕЧИПОРЕНКО, цитируя слова В.ИВАЩЕНКО.

Следующее судебное заседание по этому делу должно состояться сегодня в 13.45.

Как сообщал УНИАН, Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело в отношении В.ИВАЩЕНКО согласно ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

В отношении В.ИВАЩЕНКО избрана мера пресечения – взятие под стражу.

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражный управляющий государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод» М. обвиняются в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.

7 апреля этого года Печерский райсуд Киева не удовлетворил ходатайство адвокатов об освобождении В.ИВАЩЕНКО из-под стражи из-за ухудшения состояния его здоровья.

18 апреля адвокат Б.НЕЧИПОРЕНКО заявил, что руководство медицинской части Киевского СИЗО отказывается собрать консилиум врачей для проведения тщательного исследования состояния здоровья В.ИВАЩЕНКО. «ИВАЩЕНКО несколько раз обращался в медчасть СИЗО с просьбой провести консилиум медиков из-за ухудшения состояния здоровья (он потерял чувствительность пальцев обеих ног), но ответа до сих пор не получил», - сказал адвокат.