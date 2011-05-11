Нардепы получат запрос для «проверки на вшивость»

Активисты Общественного движения "Стоп цензуре!" инициируют 450 запросов ко всем депутатам Верховной Рады, в которых потребуют обнародования деклараций о доходах.

"На основании закона Украины "О доступе к публичной информации" просим Вас сообщить, в каких средствах массовой информации и когда (точная дата) была обнародована Ваша декларация о доходах за 2010 год", - говорится в обращении, сообщает сайт движения.

В случае, если декларация о доходах на 2010 год не была обнародована в СМИ, инициаторы обращений просят предоставить ее копию.

Запросами к депутатам парламента журналисты Движения поддерживают общественную кампанию по внедрению и мониторингу выполнения закона "О доступе к публичной информации", который вступил в силу 9 мая текущего года.

Партнерами инициативы выступили Всеукраинская общественная организация Альянс "Майдан" и Партнерство "Новый Гражданин".

"Это, так сказать, проверка на вшивость", - говорит главный редактор сайта "Владометр.org" Вахтанг Кипиани.

"Можно говорить об абстрактных вещах, а есть то, что ближе к телу, то, что называется "личные финансы". Поскольку депутаты приходят во власть по большей части не очень богатыми людьми, а идут или остаются в ней гипербогатыми, то где-то там кроются секреты", - отмечает он.

По мнению Кипиани, "такой, например, ежегодный мониторинг их состояний мог бы быть для общества индикатором их честности, открытости и понимания, что в "датском королевстве" что-то надо менять".

"Я думаю, что власть должна перестать быть хлебным местом", - добавляет он.

Кипиани также считает, что обнародование деклараций о доходах может стать первым шагом к профессионализации политики.

А руководитель Бюро журналистских расследований "Свидомо" (по рус. -"осознанно") Егор Соболев уверен, что работают лишь те правила, которые люди сами соблюдают и требуют от других их соблюдения.

"Не надо думать, что чиновник сам раскроет окно и будет кричать, что он покажет документы о махинациях с бюджетными средствами. Таких чиновников вообще нет в мире, но во многих странах есть активные люди, которые требуют выполнения законов от этих чиновников. Если таких людей у нас будет много, то закон будет выполняться", - говорит он.

Закон "О доступе к публичной информации" Верховная Рада приняла 13 января 2011 года.

Закон определяет, что публичная информация должна предоставляться гражданам после запроса к госорганам. В частности, не может быть ограниченным доступ к информации "о распоряжении бюджетными средствами, владении, пользовании или распоряжении государственным, коммунальным имуществом...". Открытыми также становятся декларации о доходах лиц, которые занимают или претендуют на должность в госорганах, и декларации членов их семей.

За отказ отвечать на запрос, задержку или неправдивую информацию чиновников будут наказывать.

Украинская правда